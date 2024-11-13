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    Овчинников: при Гончаренко «Пари НН» прибавил

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    Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал выступление «Пари НН» при новом главном тренере Викторе Гончаренко.

    Валерий Овчинников
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    Валерий Овчинников

    «10-е место "Пари НН" в РПЛ — это не 16-я строчка. Команда эти полсезона провела более-менее. Конечно, хотелось бы, чтобы "Пари НН" играл лучше. Самое неприятное, что взяли серба Илича. Этот человек не может тащить команду РПЛ. Сербы — хорошая нация, мы их уважаем, но Илич не смог справиться в качестве тренера "Пари НН".

    При Гончаренко команда заиграла лучше. Но заиграет ли "Пари НН" после зимней паузы ещё лучше? Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата», — сказал Овчинников «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Валерий Овчинников работал в Нижнем Новгороде с 1989 по 2001 год. Гончаренко пришел в «Пари НН» по ходу сезона.

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