Овчинников: при Гончаренко «Пари НН» прибавил

Экс-наставник нижегородского «Локомотива»прокомментировал выступление «Пари НН» при новом главном тренере

«10-е место "Пари НН" в РПЛ — это не 16-я строчка. Команда эти полсезона провела более-менее. Конечно, хотелось бы, чтобы "Пари НН" играл лучше. Самое неприятное, что взяли серба Илича. Этот человек не может тащить команду РПЛ. Сербы — хорошая нация, мы их уважаем, но Илич не смог справиться в качестве тренера "Пари НН".

При Гончаренко команда заиграла лучше. Но заиграет ли "Пари НН" после зимней паузы ещё лучше? Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата», — сказал Овчинников «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Валерий Овчинников работал в Нижнем Новгороде с 1989 по 2001 год. Гончаренко пришел в «Пари НН» по ходу сезона.