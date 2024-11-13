Комментатор «Матч ТВ» назвал Дзюбу семилетним ребенком с синдромом Туретта

Футбольный комментатор «Матч ТВ»раскритиковал нападающего «Акрона»

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей фигни, потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», — написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Синдромом Туретта — генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в любом возрасте и характеризуется множественными двигательными тиками и как минимум одним голосовым, появляющимися много раз в течение дня.