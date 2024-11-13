Австрийцы одержали 3 победы подряд, но это не гарантирует им прямого выхода в Лигу А, так как Норвегия имеет те же 10 пунктов и сыграет с Казахстаном. Однако именно благодаря разгрому норвежцев со счетом 5:1 хозяева сейчас и лидируют в таблице.
Словения в трех очках от первой двойки. Как бы там ни было, гости хотят победить, а там уже как будет.
Прогноз и ставки
Если посмотреть букмекерскую линию, то никаких сюрпризов нет. Это неудивительно, поскольку Австрия одержала дома две крупные победы со средней результативностью 4.5 гола за игру.
- Котировки букмекеров: 1.40 на Австрию, 4.80 на ничью и 7.80 на Словению.
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз к этому поединку с коэффициентом 2.00.
- Искусственный интеллект определил, что Австрия выиграет со счетом 1:0.
Где смотреть
Прямую трансляцию матча Австрия — Словения смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете подробную предматчевую статистику, онлайн-результаты и составы команд.
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