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    Австрия — Словения: смотреть онлайн в прямом эфире

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    После 5 сыгранных туров обе команды находятся в разных ситуациях. В квартете №3 Австрия занимает 1-е место, а Словения идет 3-й.

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    Австрийцы одержали 3 победы подряд, но это не гарантирует им прямого выхода в Лигу А, так как Норвегия имеет те же 10 пунктов и сыграет с Казахстаном. Однако именно благодаря разгрому норвежцев со счетом 5:1 хозяева сейчас и лидируют в таблице.

    Словения в трех очках от первой двойки. Как бы там ни было, гости хотят победить, а там уже как будет.

    Прогноз и ставки

    Если посмотреть букмекерскую линию, то никаких сюрпризов нет. Это неудивительно, поскольку Австрия одержала дома две крупные победы со средней результативностью 4.5 гола за игру.

    • Котировки букмекеров: 1.40 на Австрию, 4.80 на ничью и 7.80 на Словению.

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз к этому поединку с коэффициентом 2.00.

    • Искусственный интеллект определил, что Австрия выиграет со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Прямую трансляцию матча Австрия — Словения смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете подробную предматчевую статистику, онлайн-результаты и составы команд.

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