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    Пименов: Пока «Ростов» и «Крылья» удивляют в плохом плане

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    Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов назвал 2 команды РПЛ, которые его разочаровали в нынешнем сезоне.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Пока "Ростов" и "Крылья" удивляют в плохом плане. У "Ростова" не клеится игра, нет результатов, а у самарской команды постоянные разговоры о смене тренера. Всё это сказалось на команде.

    Сложно ответить, что происходит с "Ростовом". Возможно, травмы и ошибки. Сейчас перешли на более простой футбол — стало меньше ошибок и победили в 15-м туре. Они могут исправить ситуацию, у них симпатичная команда. Плюс сильный тренерский штаб. Всё может быть», — сказал Пименов Чемпионату.

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    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 17-ю очками в активе, а «Крылья Советов» — на 12-й позиции с 12-ю баллами.

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