Пименов: Пока «Ростов» и «Крылья» удивляют в плохом плане

Экс-футболистназвал 2 команды РПЛ, которые его разочаровали в нынешнем сезоне.

«Пока "Ростов" и "Крылья" удивляют в плохом плане. У "Ростова" не клеится игра, нет результатов, а у самарской команды постоянные разговоры о смене тренера. Всё это сказалось на команде.

Сложно ответить, что происходит с "Ростовом". Возможно, травмы и ошибки. Сейчас перешли на более простой футбол — стало меньше ошибок и победили в 15-м туре. Они могут исправить ситуацию, у них симпатичная команда. Плюс сильный тренерский штаб. Всё может быть», — сказал Пименов Чемпионату.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 8-е место в таблице с 17-ю очками в активе, а «Крылья Советов» — на 12-й позиции с 12-ю баллами.