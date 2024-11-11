В «Манчестер Юнайтед» заявили о расставании с ван Нистелроем

покинулпосле прихода на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Руд есть и всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед". Мы благодарны за его вклад и то, как он подходил к своей роли на протяжении всего времени работы в клубе. Он всегда будет очень желанным гостем на "Олд Траффорде".

Мы подтвердим полный тренерский состав первой мужской команды в своё время», — говорится в официальном заявлении команды на сайте.

Помимо ван Нистелроя, тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» также покинули — Рене Хаке, Йелле тен Раувелар и Питер Морель.