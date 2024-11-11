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    В «Манчестер Юнайтед» заявили о расставании с ван Нистелроем

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    Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед» после прихода на пост главного тренера Рубена Аморима. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Руд есть и всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед". Мы благодарны за его вклад и то, как он подходил к своей роли на протяжении всего времени работы в клубе. Он всегда будет очень желанным гостем на "Олд Траффорде".

    Мы подтвердим полный тренерский состав первой мужской команды в своё время», — говорится в официальном заявлении команды на сайте.

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