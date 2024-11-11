Корнеев — о «Наполи»: Конте наиболее силен в свои первые годы управления каким‑либо клубом

Известный российский игрок и тренерпрокомментировал работув итальянском «Наполи», который он возглавил летом 2024 года.

«Конте наиболее силен в свои первые годы управления каким‑либо клубом. Он производит революцию. В этом году он потратил около 150 миллионов на игроков.

Он хорош в организации игры, он вернул футболистов, которых хорошо знает и на которых может рассчитывать, включая Лукаку. Убрал людей, которые, по его мнению, могли не справляться с нагрузками и его требованиями.

Конте первого года и второго‑третьего — это две разные истории. От этого тренера быстро устаешь. Да, он максималист, но в его управлении командами есть проблема как менеджера, а как тренер он всегда был сильный. То, что сейчас показывает "Наполи", — это эффект первого года», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Календарь и таблица Серии А

В центральном матче 12-го тура против «Интера» команда Конте сыграла вничью (1:1). Сейчас «Наполи» лидирует в итальянской Серии А с 26 очками. Конти три раза выигрывал скудетто с «Ювентусом» и один раз с «Интером».