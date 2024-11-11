ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 15:49
    • Баринов пропустит ноябрьские матчи сборной России
  • 15:27
    • «Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля
  • 15:15
    • Источник: В руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса
  • 15:08
    • Родриго больше не сыграет за «Реал» в этом году
  • 14:17
    • Дзюба: Хочу попробовать себя в роли тренера
    Все новости спорта

    Корнеев — о «Наполи»: Конте наиболее силен в свои первые годы управления каким‑либо клубом

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Известный российский игрок и тренер Игорь Корнеев прокомментировал работу Антонио Конте в итальянском «Наполи», который он возглавил летом 2024 года.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Конте наиболее силен в свои первые годы управления каким‑либо клубом. Он производит революцию. В этом году он потратил около 150 миллионов на игроков.

    Он хорош в организации игры, он вернул футболистов, которых хорошо знает и на которых может рассчитывать, включая Лукаку. Убрал людей, которые, по его мнению, могли не справляться с нагрузками и его требованиями.

    Конте первого года и второго‑третьего — это две разные истории. От этого тренера быстро устаешь. Да, он максималист, но в его управлении командами есть проблема как менеджера, а как тренер он всегда был сильный. То, что сейчас показывает "Наполи", — это эффект первого года», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица Серии А

    В центральном матче 12-го тура против «Интера» команда Конте сыграла вничью (1:1). Сейчас «Наполи» лидирует в итальянской Серии А с 26 очками. Конти три раза выигрывал скудетто с «Ювентусом» и один раз с «Интером».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
  • «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры