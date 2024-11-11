Защитник «Динамо» Мх: Мы поняли, что с каждым соперником можно играть

Защитник махачкалинскогорассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне после победы в матче 15-го тура РПЛ против(2:1).

«Настроение приподнялось. Мы давно не могли выиграть, набрать три очка, поэтому все были в хорошем настроении. Но, как говорит нам Гаджи Муслимович (Гаджиев): неважно, поражение или победа — 15 минут порадовались или расстроились и готовимся к следующим играм.

Итоги первого круга? Наверное, не очень довольны, потому как проходили игры. Мы потеряли много очков там, где должны были набирать. В целом, наверное, нормально. До сезона вряд ли кто то из экспертов ожидал, что мы будем так выступать. Но сказать, что мы довольны — нет.

Задача у нас была поставлена — сохраниться в РПЛ. Других задач у нас пока нет. Будем двигаться к этой задаче и стараться её решить. Что касается внутренних изменений команды по сравнению с прошлым сезоном и этим, ментально мы изменились точно. Мы поняли, что с каждым соперником можно играть. Физически мы работали и работаем так же. К нам добавились качественные футболисты, это сделало нашу команду сильнее», — сказал Кагермазов в эфире «Матч ТВ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 15-ю очками в активе.