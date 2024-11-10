Артур, Педро и Соболев остались в запасе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Ахмат»: Шелия, Жиров, А. Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Самородов.
Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Луна Диале.
«Зенит»: Д. Адамов, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Гонду.
Запасные: Бязров, Павлов, Чистяков, Горшков, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Васильев, Соболев, Артур, Педро.
Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 10 ноября в Грозном, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.