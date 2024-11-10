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    Артур, Педро и Соболев остались в запасе «Зенита» на матч с «Ахматом»

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    «Ахмат» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Ахмат»: Шелия, Жиров, А. Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Самородов.

    Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Луна Диале.

  • Смотреть онлайн матча «Ахмат» — «Зенит» 10.11.2024. Прямая трансляция в 17:30
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    • «Зенит»: Д. Адамов, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Гонду.

    Запасные: Бязров, Павлов, Чистяков, Горшков, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Васильев, Соболев, Артур, Педро.

    Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 10 ноября в Грозном, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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