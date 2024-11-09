«Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Ахмат» идет в зоне вылета. Результаты команды неудовлетворительны — 4 поражения в 5 поединках. Вторую встречу подряд хозяева не могут забить.
«Зенит» же чувствует себя неплохо, хоть и не лидирует в таблице, как уже все привыкли. В чемпионате у клуба серия из 4 матчей без поражений при трех победах.
Прогнозы и ставки
Однозначно «сине-бело-голубые» едут в Грозный для продолжения своей серии.
- Букмекеры отдают свое предпочтение клубу из Санкт-Петербурга — 1.44 против 7.00 у «Ахмата». Ничья оценивается котировкой 4.70.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 3.60 тоже ставят на «Зенит».
- ИИ сделал ставку на победу «Зенита», предсказав точный счет 1:0 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на сайте LiveCup.Run. Здесь также доступна подробная статистика, результаты команд, предматчевые составы и котировки.