«Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

сыграют в Грозном в рамках 15-го тура чемпионата России. Это будет вторая встреча команд с начала ноября. Ранее питерцы обыграли грозненский клуб у себя дома со счетом 3:0 в матче Кубка России.

«Ахмат» идет в зоне вылета. Результаты команды неудовлетворительны — 4 поражения в 5 поединках. Вторую встречу подряд хозяева не могут забить.

«Зенит» же чувствует себя неплохо, хоть и не лидирует в таблице, как уже все привыкли. В чемпионате у клуба серия из 4 матчей без поражений при трех победах.

Прогнозы и ставки

Однозначно «сине-бело-голубые» едут в Грозный для продолжения своей серии.

Букмекеры отдают свое предпочтение клубу из Санкт-Петербурга — 1.44 против 7.00 у «Ахмата». Ничья оценивается котировкой 4.70 .

против у «Ахмата». Ничья оценивается котировкой . Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 3.60 тоже ставят на «Зенит».

в своем прогнозе с коэффициентом тоже ставят на «Зенит». ИИ сделал ставку на победу «Зенита», предсказав точный счет 1:0 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на сайте LiveCup.Run. Здесь также доступна подробная статистика, результаты команд, предматчевые составы и котировки.