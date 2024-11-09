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    Смотреть онлайн матча «Ахмат» — «Зенит» 10.11.2024. Прямая трансляция в 17:30

    «Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ахмат» и «Зенит» сыграют в Грозном в рамках 15-го тура чемпионата России. Это будет вторая встреча команд с начала ноября. Ранее питерцы обыграли грозненский клуб у себя дома со счетом 3:0 в матче Кубка России.

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    «Ахмат» идет в зоне вылета. Результаты команды неудовлетворительны — 4 поражения в 5 поединках. Вторую встречу подряд хозяева не могут забить.

    «Зенит» же чувствует себя неплохо, хоть и не лидирует в таблице, как уже все привыкли. В чемпионате у клуба серия из 4 матчей без поражений при трех победах.

    Прогнозы и ставки

    Однозначно «сине-бело-голубые» едут в Грозный для продолжения своей серии.

    • Букмекеры отдают свое предпочтение клубу из Санкт-Петербурга — 1.44 против 7.00 у «Ахмата». Ничья оценивается котировкой 4.70.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 3.60 тоже ставят на «Зенит».

    • ИИ сделал ставку на победу «Зенита», предсказав точный счет 1:0 в его пользу.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит» смотрите на сайте LiveCup.Run. Здесь также доступна подробная статистика, результаты команд, предматчевые составы и котировки.

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