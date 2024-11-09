«Лейпциг» — «Боруссия» М: счет матча 0:0, обзор

Беньямин Шешко Фото: globallookpress.com
Команды за 90 минут так и не смогли открыть счет в поединке — 0:0.
Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг — Боруссия М 0:0
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Бенджамин Хенрихс (Амаду Айдара, 67'), Кевин Кампль, Артур Вермерен (Николас Зайвальд, 81'), Кристоф Баумгартнер (Assan Ouedraogo, 81'), Антонио Нуса, Юссуф Поульсен (Беньямин Шешко, 67'), Луа Опенда Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Фабио Кьяродия, 90'), Марвин Фридрих, Джозеф Скалли, Робин Хак (Nathan NGoumou, 81'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Филипп Зандер, 72'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Флориан Нойхаус, 72'), Франк Онора (Томаш Чванчара, 81'), Kou Itakura Предупреждения: Робин Хак (42'), Рокко Райтц (44'), Артур Вермерен (51'), Амаду Айдара (89')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Лейпциг» смог набрать 21 балл и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Боруссии» 14 очков и девятая строчка.