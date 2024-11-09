13:00Крылья Советов — ЦСКАОнлайн
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    Смотреть онлайн матча «Крылья Советов» — ЦСКА 10.11.2024. Прямая трансляция в 13:00

    «Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» в Самаре примет московский ЦСКА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Самарцы с 12 баллами на счету располагаются в нижней части таблицы и близки к зоне стыков. Хозяева слабо играют в атаке, имеют серию из 5 безвыигрышных матчей.

    У ЦСКА после 14 туров 7-очковое отставание от тройки лидеров турнирной таблицы. «Армейцев» вполне можно назвать гостевой командой. У нее 4-й результат в этом сезоне по количеству набранных на выезде очков.

    Прогнозы и ставки

    «Крылья» слабо играют дома. ЦСКА явно едет за 3 баллами. При этом к оценке сил эксперты подошли аккуратно.

    • Специалисты LiveSport.Ru предложили сдержанный прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают на поединок следующие коэффициенты: победа ЦСКА — 2.42, победа «Крыльев Советов» — 3.10, ничья — 3.20.

    • ИИ предсказал минимальную победу ЦСКА со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме видео там можно найти подробную статистику, результаты, коэффициенты и составы.

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