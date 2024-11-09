«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

В 15-м туре чемпионата Россиив Самаре примет московский

Самарцы с 12 баллами на счету располагаются в нижней части таблицы и близки к зоне стыков. Хозяева слабо играют в атаке, имеют серию из 5 безвыигрышных матчей.

У ЦСКА после 14 туров 7-очковое отставание от тройки лидеров турнирной таблицы. «Армейцев» вполне можно назвать гостевой командой. У нее 4-й результат в этом сезоне по количеству набранных на выезде очков.

Прогнозы и ставки

«Крылья» слабо играют дома. ЦСКА явно едет за 3 баллами. При этом к оценке сил эксперты подошли аккуратно.

Специалисты LiveSport.Ru предложили сдержанный прогноз с коэффициентом 2.20.

предложили сдержанный прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают на поединок следующие коэффициенты: победа ЦСКА — 2.42 , победа «Крыльев Советов» — 3.10 , ничья — 3.20 .

, победа «Крыльев Советов» — , ничья — . ИИ предсказал минимальную победу ЦСКА со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме видео там можно найти подробную статистику, результаты, коэффициенты и составы.