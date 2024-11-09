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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    «Манчестер Юнайтед» может взять в аренду нападающего «Пари Сен-Жермен»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани

    По информации журналиста Грэма Бейли, в переходе французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб планирует подписать еще одного нападающего в связи с возможным уходом из команды Джошуа Зиркзе. Ранее сообщалось, что нидерландец может покинуть «Олд Траффорд» во время зимнего трансферного окна.

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  • 03/11/2024

    • Источник также добавил, что «Пари Сен-Жермен» готов рассмотреть в том числе вариант с арендой Коло-Муани.

    Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 40 миллионов евро.

    Напомним, в 2023 году «ПСЖ» выкупил Коло-Муани у немецкого «Айнтрахта» за 95 миллионов евро.

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