Зиркзе может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Джошуа Зиркзе Фото: globallookpress.com
По информации Calciomercato, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Ювентус».
Источник утверждает, что трансфер может состояться уже в январе. При этом пока речь идет только об аренде.
Также отмечается, что Зиркзе не против перехода в «Ювентус».
Туринский клуб минувшим летом возглавил Тиаго Мотта, бывший тренер Зиркзе в «Болонье».
«Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе перед началом текущего сезона у «Болоньи» за 42 миллиона евро.
Зиркзе провел в английской Премьер-лиге восемь матчей и забил один гол.