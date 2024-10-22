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    Зиркзе может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может вернуться в итальянскую Серию А.

    Джошуа Зиркзе
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    Джошуа Зиркзе

    По информации Calciomercato, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Ювентус».

    Источник утверждает, что трансфер может состояться уже в январе. При этом пока речь идет только об аренде.

    Также отмечается, что Зиркзе не против перехода в «Ювентус».

    Туринский клуб минувшим летом возглавил Тиаго Мотта, бывший тренер Зиркзе в «Болонье».

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    • «Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе перед началом текущего сезона у «Болоньи» за 42 миллиона евро.

    Зиркзе провел в английской Премьер-лиге восемь матчей и забил один гол.

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