Зиркзе может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации Calciomercato, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Ювентус».

Источник утверждает, что трансфер может состояться уже в январе. При этом пока речь идет только об аренде.

Также отмечается, что Зиркзе не против перехода в «Ювентус».

Туринский клуб минувшим летом возглавил Тиаго Мотта, бывший тренер Зиркзе в «Болонье».

«Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе перед началом текущего сезона у «Болоньи» за 42 миллиона евро.

Зиркзе провел в английской Премьер-лиге восемь матчей и забил один гол.