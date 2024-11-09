Батраков: Улучшение условий контракта с «Локомотивом»? Ничего об этом не знаю

Полузащитниквысказался о своем дубле в матче с(2:1).

«Как оставаться спокойным? Благодарю родителей за воспитание. Празднование в стиле Палмера? Думал над своим, но пока ничего в голову не приходит.

Улучшение условий контракта с "Локомотивом"? Ничего об этом не знаю. Завтра я вылетаю в расположение сборной России. Готовлюсь дебютировать», — цитирует Батракова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.