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  • 16:00
    • «Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ
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    Батраков: Улучшение условий контракта с «Локомотивом»? Ничего об этом не знаю

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем дубле в матче с «Факелом» (2:1).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Как оставаться спокойным? Благодарю родителей за воспитание. Празднование в стиле Палмера? Думал над своим, но пока ничего в голову не приходит.

    Улучшение условий контракта с "Локомотивом"? Ничего об этом не знаю. Завтра я вылетаю в расположение сборной России. Готовлюсь дебютировать», — цитирует Батракова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

    «Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.

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