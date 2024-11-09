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    Анчелотти рассказал, что может заставить его завершить тренерскую карьеру

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, в каком случае может задуматься о завершении карьеры.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Что может заставить меня уйти на пенсию? Ну, например, увольнение из "Реала" (смеется).

    Честно говоря, я не знаю, что может остановить меня. Семья? Точно нет. Жена хочет, чтобы я продолжал работать», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

    «Реал» под руководством Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды занимал первое место в чемпионате Испании.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что после увольнения Анчелотти пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо.

    В ближайшем матче «Реал» сыграет 9 ноября против «Осасуны». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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