Анчелотти рассказал, что может заставить его завершить тренерскую карьеру

Главный тренер мадридского «Реала»сообщил, в каком случае может задуматься о завершении карьеры.

«Что может заставить меня уйти на пенсию? Ну, например, увольнение из "Реала" (смеется).

Честно говоря, я не знаю, что может остановить меня. Семья? Точно нет. Жена хочет, чтобы я продолжал работать», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

«Реал» под руководством Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды занимал первое место в чемпионате Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что после увольнения Анчелотти пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо.

В ближайшем матче «Реал» сыграет 9 ноября против «Осасуны». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.