Анчелотти рассказал, что может заставить его завершить тренерскую карьеру

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Что может заставить меня уйти на пенсию? Ну, например, увольнение из "Реала" (смеется).
Честно говоря, я не знаю, что может остановить меня. Семья? Точно нет. Жена хочет, чтобы я продолжал работать», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.
«Реал» под руководством Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды занимал первое место в чемпионате Испании.
Напомним, ранее сообщалось, что после увольнения Анчелотти пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо.
В ближайшем матче «Реал» сыграет 9 ноября против «Осасуны». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.