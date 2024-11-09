В рамках 13-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Осасуну». Поединок пройдет 9 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции в испанской Примере с 24 очками в активе. «Реал» отстает от «Барселоны» (1-е место) на 9 баллов.

«Сливочные» уже потеряли очки на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 15 очков из 18-и возможных дома. По этому показателю «Реал» занимает 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно проиграла на своем поле «Милану» в рамках общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3. Матчем ранее «Реал» уступил «Барселоне» (0:4) в Примере.

В последних 5-и встречах «сливочные» трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Реал» также обыграл дортмундскую «Боруссию» (5:2), «Сельту» (2:1) и «Вильярреал» (2:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Дани Карвахаль, Давид Алаба и Тибо Куртуа (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Реал» забуксовал, проиграв 2 матча подряд. При этом команда довольно много пропускает, а «Осасуна», напротив, набрала ход.

Несмотря на это, у «Реала» есть лидеры, которые могут решить исход матча. Килиан Мбаппе и Винисиус все равно находятся в отличной форме и будут считаться угрозой.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Осасуна» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате лишь на 3 балла.

Стоит отметить, что в гостях команда выступает не очень удачно, набрав всего 5 баллов из 15-и возможных. «Осасуна» занимает по этому показателю лишь 11-е место.

Последние матчи: В прошедшем поединке Кубка Испании команда разгромила «Чиклану» со счетом 5:0. До этого «Осасуна» обыграла «Вальядолид» (1:0), забив единственный гол на 19-й минуте.

За последние 8 матчей во всех турнирах команда проиграла только «Бетису» (1:2), 5 раз выиграла и дважды сыграла вничью. За этот период «Осасуна» также сумела обыграть «Барселону» со счетом 4:2.

Состояние команды: В последнее время «Осасуна» показывает отличную игру, как в атаке, так и обороне. Команда точно сможет дать бой и доставить проблемы «Реалу».

Последний раз «Осасуна» отбирала очки у «сливочных» еще в 2022-м году. В той встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1. Получится ли на сей раз у команды зацепиться за результат? Шансов будет не много, но они есть.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл последние 2 матча, пропустив за этот период 7 голов

В последних 4-х очных встречах «Реал» непременно обыгрывал «Осасуну»

В последних 3-х матчах «Осасуна» не пропустила ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.20, победа «Осасуны» — 14.00, ничья — 7.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал» соберется с силами и одержит убедительную победу.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 1.93.

Прогноз: «Реал» точно сыграет строго на своей половине поля, уж слишком много команда пропустила в последних матчах.

Ставка: В матче забьет только одна команда за 1.82.