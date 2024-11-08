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    «Ротор» ушел от поражения в матче с «Сочи»

    «Ротор» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу волгоградский «Ротор» и «Сочи» поделили очки — 1:1.

    Тимур Касимов
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    Тимур Касимов

    На 35-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Кирилл Никитин.

    «Ротор» смог отыграться на 78-й минуте после точного удара Тимура Касимова.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Сочи 1:1
    Голы: 0:1 Кирилл Никитин (35'), 1:1 Kasimov T. (78') Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Игорь Соколов, Владислав Тюрин Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Владимир Писарский Предупреждения: Павел Маслов (7'), Андрей Семёнов (21'), Кирилл Никитин (33'), Kasimov T. (78'), (80'), Вячеслав Литвинов (90')

    «Очи» с 28 очками пока на третьем месте. «Ротор» (23) — девятый.

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