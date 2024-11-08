«Ротор» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

Тимур Касимов Фото: rotor-volgograd.ru
На 35-й минуте гостей вывел вперед полузащитник Кирилл Никитин.
«Ротор» смог отыграться на 78-й минуте после точного удара Тимура Касимова.
Футбол. Россия. Первая лига
Ротор — Сочи 1:1
Голы: 0:1 Кирилл Никитин (35'), 1:1 Kasimov T. (78') Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Игорь Соколов, Владислав Тюрин Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Владимир Писарский Предупреждения: Павел Маслов (7'), Андрей Семёнов (21'), Кирилл Никитин (33'), Kasimov T. (78'), (80'), Вячеслав Литвинов (90')
«Очи» с 28 очками пока на третьем месте. «Ротор» (23) — девятый.