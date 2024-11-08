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    Круговой о предстоящем матче против «Крыльев»: Нужно возвращаться в лидерскую гонку

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    Данил Круговой — защитник ЦСКА
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    Данил Круговой — защитник ЦСКА

    «Поле в матче против "Рубина" было в плохом состоянии? На самом деле поле было плюс‑минус нормальное, но были моменты, когда ноге было жестковато. Не знаю, что будет в Самаре, но надеюсь, что все будет отлично.

    Как будем настраиваться на игру против "Крыльев Советов"? Только на победу. Нужно возвращаться в лидерскую гонку и, думаю, все шансы на это сейчас есть.

    Этот матч будет сложнее, чем с "Рубином"? Со всеми сложно играть (улыбается)», — сказал Круговой «Матч ТВ».

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    • Напомним, что матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоится 10-го ноября в 13:00 мск. После 14-и туров в РПЛ самарцы занимают 12-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а столичная команда — на 6-й позиции (24).

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