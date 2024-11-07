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    Янбаев: На Евро-2008 победить Испанию было нереально

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Испании Футбол Испании
    Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Ренат Янбаев вспомнил тот турнир и персонально отметил сборную Испании, которая стала чемпионом.

    Ренат Янбаев
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    Ренат Янбаев

    «Со стороны казалось, что уже на Испанию не хватило эмоций. Блин, у Испании уровень был — вообще космос! На тот момент её, наверное, никто не обыграл бы. Хави с Иньестой такое творили! Вилья, Торрес в таком порядке были. После Евро Испания доминировала — в 2010-2012 годах всё выиграла. 2008-й стал началом той доминирующей Испании.

    Шансов, наверное, ни у кого не было. Не то, что нам эмоций не хватило, как-то уже устали или сломались, нет, просто было безумно тяжело их обыграть. Нереально, наверное, в тот момент,— сказал Ренат Янбаев "Чемпионату".

    На групповом этапе Россия уступила Испании со счетом 0:4, а полуфинале Евро-2008 со счетом 0:3.

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