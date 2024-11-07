«Манчестер Юнайтед» может подписать 17-летнего вингера «Спортинга»

Жеовани Кенда Фото: globallookpress.com
По информации Daily Express, за 17-летним португальцем внимательно следит «Манчестер Юнайтед».
Инициатором приглашения одного из самых талантливых футболистов Португалии нового поколения может стать Рубен Аморим, который в ближайшие дни покинет «Спортинг» и займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Кенда провел за «Спортинг» 17 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.