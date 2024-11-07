«Манчестер Юнайтед» может подписать 17-летнего вингера «Спортинга»

Атакующий полузащитник «Спортинга»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Daily Express, за 17-летним португальцем внимательно следит «Манчестер Юнайтед».

Инициатором приглашения одного из самых талантливых футболистов Португалии нового поколения может стать Рубен Аморим, который в ближайшие дни покинет «Спортинг» и займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Кенда провел за «Спортинг» 17 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.