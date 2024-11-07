ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • 15:35
    • Медведев попал в одну группу с Синнером на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» может подписать 17-летнего вингера «Спортинга»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Спортинг Лиссабон Португалия Трансферы
    Атакующий полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Жеовани Кенда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жеовани Кенда

    По информации Daily Express, за 17-летним португальцем внимательно следит «Манчестер Юнайтед».

    Инициатором приглашения одного из самых талантливых футболистов Португалии нового поколения может стать Рубен Аморим, который в ближайшие дни покинет «Спортинг» и займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

  • Дьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию
  • Топ-клубы АПЛ выстроились в очередь за звездами чемпиона Португалии
  • Вчера

    • В текущем сезоне Кенда провел за «Спортинг» 17 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забитых голов в Стамбуле будет много
  • «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры