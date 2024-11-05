«Бавария» планирует подписать лучшего игрока сезона в Бундеслиге

определилась с главной трансферной целью на следующее лето.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб намерен приобрести нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Источник утверждает, что «Бавария» уже провела предварительные переговоры с представителями египетского футболиста.

Главным конкурентом «Баварии» в борьбе за 25-летнего форварда будет «Ливерпуль». В английском клубе считают, что Омар может стать достойной заменой для Мохамеда Салаха.

Также отмечается, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге девять матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.