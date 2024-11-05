ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    «Бавария» планирует подписать лучшего игрока сезона в Бундеслиге

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Футбол Германии Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Бавария» определилась с главной трансферной целью на следующее лето.

    Омар Мармуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Омар Мармуш

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб намерен приобрести нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

    Источник утверждает, что «Бавария» уже провела предварительные переговоры с представителями египетского футболиста.

    Главным конкурентом «Баварии» в борьбе за 25-летнего форварда будет «Ливерпуль». В английском клубе считают, что Омар может стать достойной заменой для Мохамеда Салаха.

  • Омар Мармуш: «новый Салах» из Египта затмил даже Гарри Кейна
  • Лидер «Айнтрахта» стал трансферной целью лучших клубов Европы
  • 22/10/2024

    • Также отмечается, что «Айнтрахт» рассчитывает получить за Мармуша 50-60 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге девять матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Встреча получится увлекательной
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры