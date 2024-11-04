Пети считает, что «Арсеналу» стоит рискнуть и подписать Погба

Экс-полузащитниквысказался о возможном переходев стан «канониров».

«Честно говоря, "Арсеналу" стоит рискнуть и подписать Поля Погба. Он будет отдавать на поле все силы. Ему понадобится несколько недель, чтобы набрать полную форму, но он будет очень стремиться.

У него есть мотивация, которая бесценна для такого менеджера, как Микель Артета. Погба идеально вписывается в полузащиту "Арсенала", он высокий, сильный и очень креативный. Мы все знаем, насколько Погба хорош, когда счастлив, ему нужны любовь и уверенность, и я думаю, что Артета и "Арсенал" могут предложить ему это», — приводит слова Пети Euro Foot.

Напомним, что Погба дисквалифицировали на 4 года из-за положительной допинг-пробы. Затем полузащитнику сократили срок отстранения от футбола, полузащитник может выйти на поле уже в нынешнем сезоне.

Права на игрока принадлежат «Ювентусу». Руководство «старой синьоры» намерено расторгнуть контракт с Погба.