В Египте не против игры против России в Москве в 2025 году

сборная России Фото: globallookpress.com
«Наши юношеские команды недавно играли между собой. Так что почему бы и не провести матч между основными сборными в 2025 году. Пока что переговоров с РФС не было, но было бы интересно сыграть. Матч в Москве? Почему бы и нет», — цитирует Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».
Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским матчам станут команды Брунея и Сирии.
Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.