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    В Египте не против игры против России в Москве в 2025 году

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    Генеральный секретарь ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар высказался о возможном матче со сборной России.

    сборная России
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    сборная России

    «Наши юношеские команды недавно играли между собой. Так что почему бы и не провести матч между основными сборными в 2025 году. Пока что переговоров с РФС не было, но было бы интересно сыграть. Матч в Москве? Почему бы и нет», — цитирует Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским матчам станут команды Брунея и Сирии.

    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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