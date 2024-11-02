В Египте не против игры против России в Москве в 2025 году

Генеральный секретарь ассоциации футбола Египтавысказался о возможном матче со сборной России.

«Наши юношеские команды недавно играли между собой. Так что почему бы и не провести матч между основными сборными в 2025 году. Пока что переговоров с РФС не было, но было бы интересно сыграть. Матч в Москве? Почему бы и нет», — цитирует Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским матчам станут команды Брунея и Сирии.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.