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    «Хольштайн» обыграл «Хайденхайм», «Хоффенхайм» проиграл «Санкт-Паули»

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    В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» в родных стенах победил «Хайденхайм» со счетом 1:0.

    «Санкт-Паули»
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    «Санкт-Паули»

    Автором единственного забитого мяча стал Патрик Эррас.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хольштайн — Хайденхайм 1:0
    Гол: 1:0 Патрик Эррас (28') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Тимо Беккер (Лассе Розенбом, 46'), Тымотеуш Пухач (Marco Komenda, 78'), Марко Ивезич, Патрик Эррас, Николай Ремберг, Стивен Скрыбски (Марко Коменда, 78'), Max Geschwill, M.Knudsen, Armin Gigovic (Финн-Доминик Порат, 46'), Phil Harres (Бенедикт Пихлер, 85') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах, Омар Траоре, Тим Зирслебен (Матиас Хонсак, 46'), Патрик Майнка, Пауль Ваннер (Адриан Бек, 85'), Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Максимилиан Бройниг, 74'), Бенедикт Гимбер (Миккель Кауфманн, 74'), Марвин Пирингер (Сэрлорд Конте, 85'), Leo Scienza Предупреждения: Тим Зирслебен (18'), Бенедикт Гимбер (33'), Armin Gigovic (35'), Николай Ремберг (38'), Финн-Доминик Порат (59'), Патрик Майнка (67'), Ян Шёппнер (70'), Марвин Пирингер (76'), M.Knudsen (84')

    После этой игре «Хольштайн» набрал пять очков и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице. У «Хайденхайма» десять баллов и десятая строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В еще одной игре «Санкт-Паули» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:0.

    Голы в этой игре на счету Оладапо Афолайяна и Андреаса Альберса.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Санкт-Паули 0:1
    Голы: 0:1 Оладапо Афолаян (20'), 0:2 A.Albers (90 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес (Павел Кадержабек, 85'), Стэнли Нсоки, Валентен Жендрей (Якоб Бруун Ларсен, 85'), Антон Стах, Флориан Гриллич, Том Бишоф, Александер Прасс (Давид Юрасек, 66'), Мариус Бюльтер (Мергим Бериша, 66'), Андрей Крамарич, Адам Гложек (Харис Табакович, 46') Санкт-Паули: Никола Васильев, Филипп Треу (Ларс Рицка, 50'), Карол Метс, Хауке Валь, Морган Гилавоги, Карло Бухальфа, Джексон Ирвайн, Эрик Смит, Йоханнес Эггештайн (A.Albers, 88'), Оладапо Афолаян (Роберт Вагнер, 80'), Manolis Saliakas (Адам Дзвигала, 88') Предупреждение: Морган Гилавоги (65')

    Теперь у обеих команд по восемь очков. Они идут на 15-м и 16-м местах в турнирной таблице.

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