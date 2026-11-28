28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Майнц» на три очка опережает опасную зону. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 22 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Аугсбургу» — 1:3.
До того «Майнц» был бит «Баварией» — 1:2, да и поединок с «Эльферсбергом» очков не принес — 1:4. Команда уступила в пяти последних матчах.
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Состояние команды: «Майнц» падает все ниже и ниже, уступив в четырех своих последних домашних поединках.
При этом «Майнц» добыл лишь одно очко в пяти домашних поединках. Ныне команда переживает явный кризис жанра, в пяти последних матчах пропустив не менее двух голов. Тем не менее ей срочно нужно брать три очка, иначе трясина может быстро засосать.
Команда твердо намерена прервать свой пораженческий сериал. Вот только «Майнц» в родных стенах выглядит уж очень скромно...
«Унион»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 17-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Унион» набрал всего семь очков. А вот забить удалось восемь мячей при 26 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» — 1:5.
До того «Унион» уступил «Фрайбургу» — 0:2, а вот несколько ранее не смог переиграть «Кёльн» — 1:1. Команда не побеждает уже полтора месяца.
Состояние команды: «Унион» явно не блистает в плане реализации, да и тылы команды чересчур часто допускают результативные ошибки.
При этом «Унион» в четырех выездных поединках чемпионата добыл всего один зачетный балл. В этих матчах команда забила всего один мяч при 14 пропущенных. Зато в трех последних очных поединках с «Майнцем» берлинцы добыли две победы при одной ничьей.
И уж точно команда будет действовать активно. «Унион» постарается максимально преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 6.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Майнц» неудачно выступает в родных стенах, тогда как «Унион» не преуспевает в гостевых поединках.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.60.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в среднем пропускают больше двух мячей за матч
- «Майнц» уступил в пяти последних поединках
- «Унион» в среднем забивает меньше одного мяча за матч
- Берлинцы победили всего один раз в текущем чемпионате
- «Майнц» еще не побеждал в родных стенах