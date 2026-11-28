28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Эльферсберг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Кёльн»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Кёльн» потерял одну строчку и расположился на 14-м месте, набрав 10 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Кёльн» сыграл вничью с «Баварией» (1:1). В матче восьмого тура чемпионата Германии «Кёльн» обменялся голами с «Унионом» (1:1).
Не сыграют: Кастро-Монтес, Даллинга, Хуберс, Рондич, Шхири, Ван ден Берг.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах «Кёльн» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение. В этих встречах команда забила 8 голов и пропустила 4 мяча.
«Эльферсберг»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Эльферсберг» занимает 9-е место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Эльферсберг» проиграл на своей арене «Фрайбургу» (0:1).
Не сыграют: в лазарете команды находятся немецкий защитник Луис Зайферт.
Состояние команды: «Эльферсберг» в последних матчах Бундеслиги одержал одну победу и потерпел четыре поражения, при этом забив пять голов и пропустив десять мячей.
Статистика для ставок
- «Кёльн» занимает 14-е место в чемпионате Германии
- «Эльферсберг» занимает 9-е место в чемпионате Германии
- «Эльферсберг» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кёльна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Эльферсберга» — 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Кёльн» не побеждает в пяти матчах Бундеслиги, однако в трех из них команда сыграла вничью. На домашнем поле футболисты Рене Вагнера способны навязать борьбу сопернику, несмотря на кадровые потери. «Эльферсберг» также не отличается стабильностью и проиграл четыре из последних пяти встреч. С учетом домашнего фактора хозяева имеют хорошие шансы избежать поражения.
Ставка: Фора «Кельна» (-1) с коэффициентом 2.65.
Прогноз: Встреча двух нестабильных соперников вряд ли получится открытой на протяжении всего матча. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.