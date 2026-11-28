прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги, ставка за 2.65

28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Эльферсберг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Кёльн»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Кёльн» потерял одну строчку и расположился на 14-м месте, набрав 10 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Кёльн» сыграл вничью с «Баварией» (1:1). В матче восьмого тура чемпионата Германии «Кёльн» обменялся голами с «Унионом» (1:1).

Не сыграют: Кастро-Монтес, Даллинга, Хуберс, Рондич, Шхири, Ван ден Берг.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Кёльн» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение. В этих встречах команда забила 8 голов и пропустила 4 мяча.

«Эльферсберг»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Эльферсберг» занимает 9-е место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Эльферсберг» проиграл на своей арене «Фрайбургу» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся немецкий защитник Луис Зайферт.

Состояние команды: «Эльферсберг» в последних матчах Бундеслиги одержал одну победу и потерпел четыре поражения, при этом забив пять голов и пропустив десять мячей.

Статистика для ставок

«Кёльн» занимает 14-е место в чемпионате Германии

«Эльферсберг» занимает 9-е место в чемпионате Германии

«Эльферсберг» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кёльна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Эльферсберга» — 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Кёльн» не побеждает в пяти матчах Бундеслиги, однако в трех из них команда сыграла вничью. На домашнем поле футболисты Рене Вагнера способны навязать борьбу сопернику, несмотря на кадровые потери. «Эльферсберг» также не отличается стабильностью и проиграл четыре из последних пяти встреч. С учетом домашнего фактора хозяева имеют хорошие шансы избежать поражения.

2.65 Фора «Кельна» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Кёльн» — «Эльферсберг» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Фора «Кельна» (-1) с коэффициентом 2.65.

Прогноз: Встреча двух нестабильных соперников вряд ли получится открытой на протяжении всего матча. Можно сыграть на результативности матча.

2.30 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кёльн» — «Эльферсберг» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.