«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима на пост главного тренера

стал новым главным тренером сообщает пресс-служба английского клуба.

Контракт португальского специалиста с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

В договоре также предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

Аморим присоединится к «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. До этого времени он будет возглавлять лиссабонский «Спортинг».

Временным тренером «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах будет Руд ван Нистелрой.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» выплатил «Спортингу» 10 миллионов евро отступных за Аморима.

Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага.