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  • 15:10
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима на пост главного тренера
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    «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима на пост главного тренера

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    Рубен Аморим стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Контракт португальского специалиста с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

    В договоре также предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

    Аморим присоединится к «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. До этого времени он будет возглавлять лиссабонский «Спортинг».

    Временным тренером «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах будет Руд ван Нистелрой.

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    • Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» выплатил «Спортингу» 10 миллионов евро отступных за Аморима.

    Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага.

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