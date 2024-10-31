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    Три топ-клуба АПЛ начали борьбу за Мусиалу

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    По данным Caught Offside, три английских клуба проявляют активный интерес к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Контракт 21-летнего игрока заканчивается летом 2026 года и пока он не собирается его продлевать. В случае, если «Баварии» не удастся договориться с Муисалой до конца этого сезона, то ей придется продать его по более низкой цене.

    Этим и хотят воспользоваться английские клубы («Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»). Напомним, что у Мусиалы помимо немецкого гражданства имеется и английское.

    В этом сезоне 21-летний футболист провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 130 млн.

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