Три топ-клуба АПЛ начали борьбу за Мусиалу

По данным Caught Offside, три английских клуба проявляют активный интерес к полузащитнику «Баварии»

Контракт 21-летнего игрока заканчивается летом 2026 года и пока он не собирается его продлевать. В случае, если «Баварии» не удастся договориться с Муисалой до конца этого сезона, то ей придется продать его по более низкой цене.

Этим и хотят воспользоваться английские клубы («Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»). Напомним, что у Мусиалы помимо немецкого гражданства имеется и английское.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 130 млн.