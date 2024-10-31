Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» продал как минимум четырех игроков

придется продать некоторых игроков после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера.

Ранее стало известно, что Аморим уже на этой неделе может покинуть лиссабонский «Спортинг» и возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации TEAMtalk, португальский специалист хочет, чтобы английский клуб продал Каземиро, Антони, Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа.

Отмечается, что Аморим уже сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что эти игроки не входят в его планы.

Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.