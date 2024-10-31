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    Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» продал как минимум четырех игроков

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    «Манчестер Юнайтед» придется продать некоторых игроков после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера.

    Каземиро
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    Каземиро

    Ранее стало известно, что Аморим уже на этой неделе может покинуть лиссабонский «Спортинг» и возглавить «Манчестер Юнайтед».

    По информации TEAMtalk, португальский специалист хочет, чтобы английский клуб продал Каземиро, Антони, Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа.

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    • Отмечается, что Аморим уже сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что эти игроки не входят в его планы.

    Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.

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