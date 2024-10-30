Тренер «Тоттенхэма» об увольнении тен Хага: Уверен, Эрик оправится от этого

Наставникпрокомментировать новость о том, чтопокинул пост главного тренера

«Не скажу, что меня это шокировало. Как бы это ни было обидно, это практически неизбежно, если учитывать то внимание, которое было к нему приковано.

Уверен, Эрик оправится от этого. Он хороший тренер. Уверен, его карьера на этом не закончится», — приводит слова Постекоглу Goal.

Напомним, что 28-го октября пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о расставании с Эриком тен Хагом. Новым главным тренером «красных дьяволов», вероятно, будет назначен Рубен Аморим, который уже расторг контракт с португальским «Спортингом».