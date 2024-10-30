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    Неймар не сыграет за сборную Бразилии в этом году

    Футбол Сборная Бразилии ЧМ-2026 Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига
    Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар пропустит ноябрьские матчи сборной Бразилии.

    Неймар
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    Неймар

    Неймар в конце октября провел первый матч после серьезной травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить около года.

    По информации Globo, Неймар попросил тренерский штаб сборной Бразилии не вызывать его на ближайшие матчи.

    Бразилец считает, что ему надо еще некоторое время, чтобы набрать оптимальную форму.

    Источник также отмечает, что Неймар вернется в состав национальной команды перед мартовскими матчами с Колумбией и Аргентиной.

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