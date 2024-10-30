Неймар не сыграет за сборную Бразилии в этом году

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля»пропустит ноябрьские матчи сборной

Неймар в конце октября провел первый матч после серьезной травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить около года.

По информации Globo, Неймар попросил тренерский штаб сборной Бразилии не вызывать его на ближайшие матчи.

Бразилец считает, что ему надо еще некоторое время, чтобы набрать оптимальную форму.

Источник также отмечает, что Неймар вернется в состав национальной команды перед мартовскими матчами с Колумбией и Аргентиной.

Сборная Бразилии 14 ноября сыграет против Венесуэлы, а 20-го встретится с Уругваем в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.