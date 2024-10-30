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    Президент РФС ответил на вопрос о возможном участии России в отборе на ЧМ-2026

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ЧМ-2026 ФИФА
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что сборную России не допустят к участию в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре не столь высока.

    Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

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