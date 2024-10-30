Президент РФС ответил на вопрос о возможном участии России в отборе на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС)уверен, что сборнуюне допустят к участию в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре не столь высока.

Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.