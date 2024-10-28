Президент РФС объяснил, когда УЕФА рассмотрит вопрос допуска российских команд к турнирам

Президент Российского футбольного союза (РФС)рассказал, когдаможет рассмотреть вопрос о допуске российских команд к международным турнирам.

«Вопрос допуска сборных России до международных соревнований я поднимаю на исполкоме УЕФА постоянно.

Но чтобы вынести это на заседание отдельным вопросом, нужно подготовить его так, чтобы члены исполкома смогли соответствующим образом проголосовать. Эту работу мы проводим.

Как только члены исполкома УЕФА будут готовы, этот вопрос будет внесен в повестку заседания», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ближайший исполком УЕФА пройдет 16 декабря в Лозанне.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.