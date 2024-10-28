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    Президент РФС объяснил, когда УЕФА рассмотрит вопрос допуска российских команд к турнирам

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда УЕФА может рассмотреть вопрос о допуске российских команд к международным турнирам.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Вопрос допуска сборных России до международных соревнований я поднимаю на исполкоме УЕФА постоянно.

    Но чтобы вынести это на заседание отдельным вопросом, нужно подготовить его так, чтобы члены исполкома смогли соответствующим образом проголосовать. Эту работу мы проводим.

    Как только члены исполкома УЕФА будут готовы, этот вопрос будет внесен в повестку заседания», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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