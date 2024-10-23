ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
    Все новости спорта

    Генсек РФС о товарищеских матчах сборной: В 2025 году хотим играть в России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах сборной России на 2025 год.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договоренности на каждое окно, проводим работу.

    Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнерами и спонсорами.

    Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на "Лукойл Арене". Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами.

    В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход.

  • Карпин о российском футболе: Мы уже лет 20 идем не туда, но дело не в отстранении
  • Читайте по теме

    • Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России встретится с Брунеем, а 19-го сыграет против Сирии.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок порадует высокой результативностью
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Забивать будут все!
  • «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры