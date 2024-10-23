Генсек РФС о товарищеских матчах сборной: В 2025 году хотим играть в России

«Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договоренности на каждое окно, проводим работу.
Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнерами и спонсорами.
Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на "Лукойл Арене". Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами.
В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход.
Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России встретится с Брунеем, а 19-го сыграет против Сирии.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.