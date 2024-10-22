Карпин о российском футболе: Мы уже лет 20 идем не туда, но дело не отстранении

Главный тренер сборной России и «Ростова»высказался о проблемах российского футбола.

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были.

Наглядные примеры? Так они были в 20-м году. Эти наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда.

В отдельно взятом клубе, наверное, можно что-то исправить в лучшую сторону. Глобально, чтобы это все поменялось сразу… Такого нет, что надо сделать вот это, и все поменяется», — сказал Карпин в интервью нападающему «Краснодара» и блогеру Федору Смолову.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.