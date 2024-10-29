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    Родри высказался о решении «Реала» не принимать участие в церемонии вручения «Золотого мяча»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    Напомним, что опорник «горожан» стал обладателем главного приза в 2024-м году.

    «Они (»Реал«) приняли решение. Они не хотели находиться здесь по своим причинам.

    Я это принимаю и просто сосредоточен на своём клубе, своих товарищах по команде и людях, которые здесь и рады моей победе, вот и все», — приводит слова Родри Daily Mail.

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    • Ранее сообщалось о том, что игроки, руководство и тренер «Реала» не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча» из-за того, что нападающий команды Винисиус не стал обладателем главного приза.

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