Родри высказался о решении «Реала» не принимать участие в церемонии вручения «Золотого мяча»

Полузащитникпрокомментировал решение мадридскогоне посещать церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году.

Напомним, что опорник «горожан» стал обладателем главного приза в 2024-м году.

«Они (»Реал«) приняли решение. Они не хотели находиться здесь по своим причинам.

Я это принимаю и просто сосредоточен на своём клубе, своих товарищах по команде и людях, которые здесь и рады моей победе, вот и все», — приводит слова Родри Daily Mail.

Ранее сообщалось о том, что игроки, руководство и тренер «Реала» не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча» из-за того, что нападающий команды Винисиус не стал обладателем главного приза.