«Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в рамках заключительного матча 13-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12-ти матчах. На счету самарской команды 3 победы, 3 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 11:17.

Подопечные Игоря Осинькина не одержали ни одной победы в четырех последних матчах, трижды сыграв вничью. В крайнем туре «Крылья Советов» упустили победу в матче с «Оренбургом», ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча — 2:2. До этого самарцы минимально уступили в гостях «Локомотиву» (0:1).

В прошедший четверг «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в сверхрезультативном матче заключительного тура группового этапа Кубка России — 3:6. Самарский коллектив занял последнее место в квартете и завершил выступления в турнире.

«Краснодар»

«Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 30 очков в 12-ти матчах. «Краснодар» остается единственной командой, которая еще ни разу не проигрывала в текущем сезоне — 9 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 25:5.

Вот уже 9 туров подряд «Краснодар» никому не позволяет отобрать у себя очки. В трех крайних матчах подопечные Мурада Мусаева обыграли «Зенит» (2:0), «Химки» (4:0) и «Спартак» (3:0), не пропустив ни одного мяча.

При этом «Краснодар» не может похвастаться такими же стабильными результатами в Кубке России. В заключительном туре группового этапа «быки» проиграли «Пари НН» (1:2) и вышли в плей-офф лишь с третьего места.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дома обыграл соперника со счетом 2:1, а в Самаре команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

В 10-ти последних матчах на счету «Краснодара» 5 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 1.98.