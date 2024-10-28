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    «Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар»

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    «Краснодар»
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    «Краснодар»
    «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в рамках заключительного матча 13-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12-ти матчах. На счету самарской команды 3 победы, 3 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 11:17.

    Подопечные Игоря Осинькина не одержали ни одной победы в четырех последних матчах, трижды сыграв вничью. В крайнем туре «Крылья Советов» упустили победу в матче с «Оренбургом», ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча — 2:2. До этого самарцы минимально уступили в гостях «Локомотиву» (0:1).

    В прошедший четверг «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в сверхрезультативном матче заключительного тура группового этапа Кубка России — 3:6. Самарский коллектив занял последнее место в квартете и завершил выступления в турнире.

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    «Краснодар»

    «Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 30 очков в 12-ти матчах. «Краснодар» остается единственной командой, которая еще ни разу не проигрывала в текущем сезоне — 9 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 25:5.

    Вот уже 9 туров подряд «Краснодар» никому не позволяет отобрать у себя очки. В трех крайних матчах подопечные Мурада Мусаева обыграли «Зенит» (2:0), «Химки» (4:0) и «Спартак» (3:0), не пропустив ни одного мяча.

    При этом «Краснодар» не может похвастаться такими же стабильными результатами в Кубке России. В заключительном туре группового этапа «быки» проиграли «Пари НН» (1:2) и вышли в плей-офф лишь с третьего места.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дома обыграл соперника со счетом 2:1, а в Самаре команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    В 10-ти последних матчах на счету «Краснодара» 5 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 1.98.

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