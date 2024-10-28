В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар». Поединок пройдет 28 октября и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе после 12-и туров. «Крылья Советов» опережают зону стыков на 1 балл.

К слову, самарцы довольно средне выступают на своем поле, набрав 7 очков из 18-и возможных. «Крылья Советов» занимают 8-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлой встрече самарцы крупно проиграли московскому «Динамо» (3:6) в Кубке России, а до этого сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2, упустив преимущество в 2 мяча.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Крылья Советов» выиграли только махачкалинское «Динамо» в рамках Кубка России по серии пенальти (4:3). За этот период команда пропустила 12 голов при 8-и забитых.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Гленн Бейл, Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов (у всех — травмы) и Фернандо Костанца (красная карточка).

Состояние команды: Команда в нынешнем сезоне показывает не очень хорошую игру. «Крылья» все никак не могут обрести уверенность в своих силах и начать регулярно побеждать.

В последнем очном матче самарцы смогли сыграть вничью с «Краснодаром» (0:0) в апреле этого года. Смогут ли на сей раз «Крылья» зацепиться за результат в матче с «быками»? Большой вопрос...

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе после 12-и туров. «Краснодар» опережает «Зенит» пока только на 1 балл.

«Быки» набрали довольно много очков на чужом поле (14 баллов из 18-и возможных), занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

Последние матчи: В последнем поединке «Краснодар» проиграл «Пари НН» (1:2) в рамках Кубка России, а до этого «быки» на чужом поле разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

У «Краснодара» продолжается победная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За последние 3 матча в чемпионате России команда забила 9 голов и ни разу не пропустила.

Состояние команды: «Краснодар» всерьез может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Команде только необходимо продолжать побеждать и отдаляться от «Зенита».

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» ни разу не проигрывал «Крыльям Советов», выиграл за этот период 3 раза и дважды сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 9 последних матчей в РПЛ

В последних 3-х встречах «Крылья Советов» ни разу не победили (2 поражения и 1 ничья)

«Краснодар» трижды обыгрывал «Крылья» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.98, победа «Крыльев Советов» — 3.85, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» продолжит побеждать. «Крылья» еще не нашли свою игру.

Ставка: Победа «Краснодара» 1.98.

Прогноз: «Краснодар» очень здорово выступает на чужом поле. Команда точно должна забить минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1.5 больше за 1.95.