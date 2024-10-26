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    «Тюмень» разгромила «Енисей» в матче Первой лиги

    «Тюмень» — «Енисей»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 16-го тура Первой лиги России «Тюмень» в родных стенах разгромила «Енисей» со счетом 4:1.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    На голы Максима Храмцова, который сделал дубль, Дениса Ткачука и Ислама Мокаева гости ответили только точным ударом Дениса Тихонова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Енисей 4:1
    Голы: 1:0 Максим Храмцов (11'), 2:0 Максим Храмцов (23'), 2:1 Tikhonov D. (38'), 3:1 Денис Ткачук (82'), 4:1 Mokaev I. (87') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Никита Калугин, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Оливье Кенфак, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Tikhonov D. Предупреждения: Андреа Чуканов (19'), Максим Храмцов (25'), Эмерсон (45+1')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Тюмень» набрала девять очков и идет на последнем месте, у «Енисея» осталось 20 баллов и 10-я строчка.

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