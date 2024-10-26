«Тюмень» — «Енисей»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 16-го тура Первой лиги Россиив родных стенах разгромиласо счетом 4:1.

На голы Максима Храмцова, который сделал дубль, Дениса Ткачука и Ислама Мокаева гости ответили только точным ударом Дениса Тихонова.

Футбол. Россия. Первая лига Тюмень — Енисей 4:1 Голы: 1:0 Максим Храмцов (11'), 2:0 Максим Храмцов (23'), 2:1 Tikhonov D. (38'), 3:1 Денис Ткачук (82'), 4:1 Mokaev I. (87') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Никита Калугин, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Оливье Кенфак, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Tikhonov D. Предупреждения: Андреа Чуканов (19'), Максим Храмцов (25'), Эмерсон (45+1')

Календарь и таблица ФНЛ

«Тюмень» набрала девять очков и идет на последнем месте, у «Енисея» осталось 20 баллов и 10-я строчка.