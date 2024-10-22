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    Мората выйдет в стартовом составе «Милана» на матч ЛЧ против «Брюгге»

    «Милан» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Милан» и «Брюгге» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Альваро Мората — нападающий «Милана»
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    Альваро Мората — нападающий «Милана»

    «Милан»: Маньян, Эмерсон, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Рейндерс, Леау, Мората.

    «Брюгге»: Миньоле, Ордонез, Мехеле, Сейс, Тальби, Ванакен, Онидика, Яшари, де Кюйпер, Ютгла, Цолис.

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  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го октября в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Милан» занимает 32-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 2-х туров. «Брюгге» — на 21-й позиции (3).

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