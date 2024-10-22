«Милан» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Милан»: Маньян, Эмерсон, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Рейндерс, Леау, Мората.

«Брюгге»: Миньоле, Ордонез, Мехеле, Сейс, Тальби, Ванакен, Онидика, Яшари, де Кюйпер, Ютгла, Цолис.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го октября в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Милан» занимает 32-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 2-х туров. «Брюгге» — на 21-й позиции (3).