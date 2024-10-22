Милан
Брюгге
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 32-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).
Команда Пауло Фонсеки в стартовом поединке турнира проиграла в домашних стенах поражение от «Ливерпуля» (1:3), после чего на выезде уступила «Байеру» (0:1).
Милан — Брюгге: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 1:0.
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на четвертой позиции, уступая лидеру «Наполи» на два очка, а также опережая пятый «Лацио» на один балл.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Калабрия, Беннасер, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянскую Серию А и Лигу чемпионов, «Милан» дважды проиграл при лишь одной победе.
Такая форма вроде бы и не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, более высокий класс, а также фактор своего поля позволяет им быть фаворитом игры.
Кристиан Пулишич — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.
«Брюгге»
Турнирное положение: «Брюгге» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф.
Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла дома «Боруссии» Дортмунд (0:3), после чего во втором туре на выезде обыграла «Штурм» (1:0).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках сербского первенства «Брюгге» на своем поле разбила «Раднички» со счетом 5:1.
Коллектив в бельгийской лиге занимает четвертое место, отставая на четыре очка от лидера «Генка», на один балл от второго «Антверпена» и по дополнительным показателям — от третьего «Гента».
Не сыграют: травмирован — Нильссон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Брюгге» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит гостям хороших шансов даже на ничью.
Христон Цолис — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Милана» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Брюгге» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Брюгге» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор результативности игр аутсайдера обещает стать решающим.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют, но не выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Брюгге» забьет и не выиграет за 2.05