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    Наберет ли «Милан» первые очки в Лиге чемпионов?

    Милан — Брюгге: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.85. 22/10/2024 в 19:45

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Брюгге»
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    Пауло Фонсека
    22 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Милан» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 19:45 Брюгге

    Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 32-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

    Команда Пауло Фонсеки в стартовом поединке турнира проиграла в домашних стенах поражение от «Ливерпуля» (1:3), после чего на выезде уступила «Байеру» (0:1).

    Милан — Брюгге: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 1:0.

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на четвертой позиции, уступая лидеру «Наполи» на два очка, а также опережая пятый «Лацио» на один балл.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Калабрия, Беннасер, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянскую Серию А и Лигу чемпионов, «Милан» дважды проиграл при лишь одной победе.

    Такая форма вроде бы и не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, более высокий класс, а также фактор своего поля позволяет им быть фаворитом игры.

    Кристиан Пулишич — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла дома «Боруссии» Дортмунд (0:3), после чего во втором туре на выезде обыграла «Штурм» (1:0).

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  • 19/10/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках сербского первенства «Брюгге» на своем поле разбила «Раднички» со счетом 5:1.

    Коллектив в бельгийской лиге занимает четвертое место, отставая на четыре очка от лидера «Генка», на один балл от второго «Антверпена» и по дополнительным показателям — от третьего «Гента».

    Не сыграют: травмирован — Нильссон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Брюгге» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Несмотря на столь неплохую форму, разница в классе в пользу соперника, а также фактор чужого поля все же не сулит гостям хороших шансов даже на ничью.

    Христон Цолис — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Милана» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Брюгге» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Брюгге» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор результативности игр аутсайдера обещает стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют, но не выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Брюгге» забьет и не выиграет за 2.05

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    «Милан» — «Брюгге»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Милан» первые очки в Лиге чемпионов?
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