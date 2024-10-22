Колосков: От объединенного чемпионата с Беларусью не будет никакой пользы

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Были уже такие идеи, обсуждался объединенный чемпионат с Украиной. Сам участвовал, и тогда принятие решения было еще ближе.
Сейчас я против, как и тогда. Надо заниматься своим чемпионатом, кроме вреда никакой пользы.
Надо создавать какой-то орган. Кто будет организовывать соревнование? Кто будет формировать суммы взносов, заниматься судейством?
Это будет совершенно новый аппарат. Мы уже рассчитываем, что года через три вернемся в международные турниры, а с объединенным чемпионатом никакой ЛЧ нам не будет», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».