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    Колосков: От объединенного чемпионата с Беларусью не будет никакой пользы

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об идеи объединенного чемпионата с Беларусью.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Были уже такие идеи, обсуждался объединенный чемпионат с Украиной. Сам участвовал, и тогда принятие решения было еще ближе.

    Сейчас я против, как и тогда. Надо заниматься своим чемпионатом, кроме вреда никакой пользы.

    Надо создавать какой-то орган. Кто будет организовывать соревнование? Кто будет формировать суммы взносов, заниматься судейством?

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    • Это будет совершенно новый аппарат. Мы уже рассчитываем, что года через три вернемся в международные турниры, а с объединенным чемпионатом никакой ЛЧ нам не будет», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

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