Конте: Важно понимать, что легких матчей вообще нет, и мы должны улучшаться

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Замены внесли важный вклад в победу? Да, меня удовлетворила игра команды во втором тайме, мы показали правильную реакцию. Я поменял кое-что в фазе владения и в способе атаки, и это принесло плоды, мы видели уже другой матч. В первом тайме Наполи выступил в качестве зрителя, и это мне не понравилось. Я видел большую нервозность. Да, это поле исторически неприятное для нас, и я рад, что получилось рассеять его чары. Эмполи является открытием сезона, здесь никто не набирал очков, и если бы нам забили в первом тайме, сказать было бы нечего.

Важно понимать, что легких матчей вообще нет, и мы должны улучшаться. После перерыва ребята лучше поняли, что необходимо делать, стали действовать свободней психологически. Нельзя слишком воодушевляться, потому что мы только в начале пути и на данный момент действуем довольно неожиданно. Будем пытаться продолжать в том же духе.

Кварацхелия? Про него в этом матче я могу сказать то же самое, что и про остальных ребят. В первом тайме была не лучшая игра, после перерыва более качественно. Очень важно менять мышление и строить команду, которая знает, что всегда есть конкуренция. И если кто-то действует не лучшим образом, то на поле тут же будет готов выйти другой», — цитирует Конт клубная пресс-служба.

«Наполи» с 19 очками продолжает лидировать в Серии А. У «Эмполи» 10 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.