ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеРоль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет?
    Все новости спорта

    Гвардиола отреагировал на уход спортивного директора «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе спортивного директора Чики Бегиристайна. Он должен покинуть клуб в конце сезона.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Часть меня уходит. Уходит друг, архитектор одной из лучших команд в истории "Барселоны" и того, что он сделал здесь… Я давно знал о его уходе и очень благодарен за его работу.

    Мне будет не хватать его за его уверенность, за баланс, который он мне дал. Когда дела шли не очень хорошо и я хотел всё бросить, он всегда был рядом, Чики очень помог мне в Барселоне, помог и здесь. Клуб очень хорошо структурирован, сейчас нам нужно двигаться вперёд», — приводит слова Гвардиолы Marca.

    Бегиристайн занимал должность спортивного директора «Сити» с 2012 года. До этого с 2003-го по 2010-й он работал в «Барселоне».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» добьется своего
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Локомотив» совершит блицкриг
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Надаль избежать разгрома в матче с Джоковичем?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Динамо Мх — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры