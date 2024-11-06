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    Поединок в Милане не порадует голами

    Интер — Арсенал: прогноз и ставка (коэффициент 1.77) на футбол. 06/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Арсенал»
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    «Интер»
    Миланский «Интер» на своем поле примет лондонский «Арсенал» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 6 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 23:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: С семью набранными очками чемпион Италии находится на седьмой строке в общей таблице основного этапа ЛЧ.

    «Интер» смог выиграть две игры из трех проведенных и раз сыграл вничью, забил пять голов, а в свои ворота еще не пропустил ни одного мяча.

    Интер — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали миланцы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с гостевой мировой против «Ман Сити» 0:0. А в последующих двух матчах данного турнира они поочередно одолели на своем поле 4:0 сербскую «Црвену Звезду» и на выезде швейцарский «Янг Бойз» 1:0. Накануне же этой встречи они минимально выиграли у «Венеции» 1:0 в рамках чемпионата Италии.

    Не сыграют: Кристьян Аслани и Тайон Бьюкенен находятся в лазарете команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку «Интер» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период «змеи» расписала одну мировую и отпраздновали семь викторий. Причем пять из них были без пропущенных мячей. А проиграла команда только один матч из 14 проведенных во всех турнирах в текущем сезоне.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Лондонский коллектив также имеет на своем счету семь зачетных пунктов, но разместился на девятой строке в турнирной таблице.

    «Арсенал» выиграл два матча из трех проведенных и раз сыграл вничью, забил три мяча и не пропустил ни одного гола еще.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Начали данную компанию «канониры» с гостевой мировой против итальянской «Аталанты» 0:0. После чего они выиграли последующие два поединка, одолев на своей территории французский «ПСЖ» 2:0 и донецкий «Шахтер» 1:0. Перед этим матчем они в рамках чемпионата Англии потерпели гостевое поражение от «Ньюкасла» 0:1.

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Киран Тирни и Такехиро Томиясу пропустят этот матч.

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    Состояние команды: В своих пяти минувших проведенных поединках «Арсенал» проиграл в двух из них, оба раза уступив на выезде, раз сыграл еще вничью и добился двух выигрыше. До этого же периода лондонцы имели 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали три мировых исхода и отпраздновали шесть викторий.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели три поединка, два из которых выиграл «Арсенал» (5:1 и 2:1) и раз победил «Интер» (3:0)

    • На своем поле «Интер» в текущем сезоне выиграл пять игр из семи проведенных при одном фиаско

    • «Арсенал» в гостях выиграл лишь один поединок из пяти предыдущих и дважды проиграл

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 2.65, победа «Арсенала» — 2.85, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Учитывая тот факт, что оба коллектива в этой ЛЧ проповедуют закрытый футбол, есть предположение, что данная встреча выйдет в низовом ключе.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    Прогноз: И также еще ожидаем, что «Интер» будет ближе к победе, ведь сейчас у миланцев игровая форма получше, чем у англичан. Да и к тому же родные стены будут служить хорошим подспорьем.

    Ставка: победа «Интера» с форой 0 за 1.85.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Арсенал» с коэффициентом 5.50.

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    «Интер» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. Поединок в Милане не порадует голами
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