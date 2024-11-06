6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы стартовали в Лиге чемпионов достаточно продуктивно. В 3 турах они добыли 7 зачетных баллов.

При этом «Интер» в Лиге чемпионов находится на 7 месте. Да и в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: минувший тур Серии А команда провела успешно. Миланцы минимально переиграли «Арсенал».

До того команда Симоне Индзаги уверенно обыграла «Эмполи» (3:0). А вот поединок с «Ювентусом» завершился ничьей (4:4).

Вообще, в 5 последних матчах «Интер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Кристьян Аслани — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги постепенно набирают обороты. «Интер» победил и не пропустил в 2 своих последних поединках.

Поединки с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Интер» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что итальянцы будут активно атаковать. Лаутаро Мартинес и его партнеры наверняка постараются продлить свой успешный сериал.

«Арсенал»

Турнирное положение: Лондонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят прилично. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» в 3 турах разжился 7 зачетными баллами. А вот оборона команды не дала результативный сбой еще ни разу.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Арсенал» минимально уступил «Ньюкаслу».

А вот до того «канониры» по всем статьям переиграли «Престон» (3:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В них игроки лондонского клуба забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Рикардо Калафьори — травмирован.

Состояние команды: Подопечные Микеля Артеты достаточно сильны, но стабильности команде не хватает. «Пушкари» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

Более того, «Арсенал» и в АПЛ пока явно не преуспевает. Там подопечные Артеты пребывают на скромной 5 позиции.

Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и Кай Хаверц все никак не может раззабиваться.

Нет сомнений, что гости постараются разжиться очками. Миланцев «канониры» явно не боятся, да и не проигрывают им уже 21 год.

Статистика для ставок

Миланцы выиграли в 2 своих последних матчах

Обе команды в Лиге чемпионов еще не пропустили ни разу

«Арсенал» в Лиге чемпионов в среднем забивает аккурат гол за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Миланцы постараются воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника, и явно будут активны в атаке.

«Интер» постепенно прибавляют, да и проблемы в обороне англичан никуда не запропастились.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что миланцы минимально обыграют нестабильных «канониров».

Ставка: Точный счет 1:0 за 8.00.