Интер
Арсенал Лондон
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы стартовали в Лиге чемпионов достаточно продуктивно. В 3 турах они добыли 7 зачетных баллов.
При этом «Интер» в Лиге чемпионов находится на 7 месте. Да и в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.
Интер — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур Серии А команда провела успешно. Миланцы минимально переиграли «Арсенал».
До того команда Симоне Индзаги уверенно обыграла «Эмполи» (3:0). А вот поединок с «Ювентусом» завершился ничьей (4:4).
Вообще, в 5 последних матчах «Интер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Кристьян Аслани — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги постепенно набирают обороты. «Интер» победил и не пропустил в 2 своих последних поединках.
Поединки с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Интер» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
И уж совсем очевидно, что итальянцы будут активно атаковать. Лаутаро Мартинес и его партнеры наверняка постараются продлить свой успешный сериал.
«Арсенал»
Турнирное положение: Лондонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят прилично. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» в 3 турах разжился 7 зачетными баллами. А вот оборона команды не дала результативный сбой еще ни разу.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Арсенал» минимально уступил «Ньюкаслу».
А вот до того «канониры» по всем статьям переиграли «Престон» (3:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В них игроки лондонского клуба забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Рикардо Калафьори — травмирован.
Состояние команды: Подопечные Микеля Артеты достаточно сильны, но стабильности команде не хватает. «Пушкари» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.
Более того, «Арсенал» и в АПЛ пока явно не преуспевает. Там подопечные Артеты пребывают на скромной 5 позиции.
Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и Кай Хаверц все никак не может раззабиваться.
Нет сомнений, что гости постараются разжиться очками. Миланцев «канониры» явно не боятся, да и не проигрывают им уже 21 год.
Статистика для ставок
- Миланцы выиграли в 2 своих последних матчах
- Обе команды в Лиге чемпионов еще не пропустили ни разу
- «Арсенал» в Лиге чемпионов в среднем забивает аккурат гол за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: Миланцы постараются воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника, и явно будут активны в атаке.
«Интер» постепенно прибавляют, да и проблемы в обороне англичан никуда не запропастились.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что миланцы минимально обыграют нестабильных «канониров».
Ставка: Точный счет 1:0 за 8.00.
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