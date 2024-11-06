Бавария
Бенфика
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы в Лиге чемпионов стартовали крайне неудачно. Нынче команда пребывает на позорном для себя 23 месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» в трех стартовых турах набрал всего 3 очка. Мюнхенцы забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Бавария — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Унионом» (3:0).
При этом «Бавария» чуть ранее нанесла поражение «Майнцу» (4:0). Да и поединок с «Бохумом» завершился викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Баварцы выиграли в трех своих последних поединках. При этом в этих матчах команда не пропустила ни разу.
Матчи с «Бенфикой» для команды традиционно складываются успешно. В 4 последних очных поединках «Бавария» переиграла «орлов».
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправить положение в Лиге чемпионов. Да и последние успехи несколько снизили градус негатива внутри команды.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 13 месте.
Причем «Бенфика» в среднем забивает 2 гола за матч. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 7 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Орлы» нанесли поражение нестабильному «Фаренсе» (2:1).
При этом до того команда уверенно переиграла «Санта-Клару» (3:0). А вот победа над «Риу Аве» получилась более уверенной (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Леонардо Баррейро, Тьягу Гувейя — травмированы.
Состояние команды: «орлы» выиграли в 3 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли разгромными.
В Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В трех турах португальцы набрали всего 6 зачетных пунктов.
В кадровом плане «Бенфика» выглядит весьма грозно. Да и основные исполнители в строю, плюс мотивированы дать бой баварцам.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.
Статистика для ставок
- Обе команды выиграли в 3 своих последних поединках
- Баварцы забили 10 мячей в 3 матчах Лиги чемпионов
- «Орлы» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
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Прогноз: «Бавария» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане надежности своих тылов.
Немцы в своих последних матчах преуспевали, да и португальцы нынче не столь стабильны.
Ставка: Обе не забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00