6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы в Лиге чемпионов стартовали крайне неудачно. Нынче команда пребывает на позорном для себя 23 месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» в трех стартовых турах набрал всего 3 очка. Мюнхенцы забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Унионом» (3:0).

При этом «Бавария» чуть ранее нанесла поражение «Майнцу» (4:0). Да и поединок с «Бохумом» завершился викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Баварцы выиграли в трех своих последних поединках. При этом в этих матчах команда не пропустила ни разу.

Матчи с «Бенфикой» для команды традиционно складываются успешно. В 4 последних очных поединках «Бавария» переиграла «орлов».

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправить положение в Лиге чемпионов. Да и последние успехи несколько снизили градус негатива внутри команды.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 13 месте.

Причем «Бенфика» в среднем забивает 2 гола за матч. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Орлы» нанесли поражение нестабильному «Фаренсе» (2:1).

При этом до того команда уверенно переиграла «Санта-Клару» (3:0). А вот победа над «Риу Аве» получилась более уверенной (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Леонардо Баррейро, Тьягу Гувейя — травмированы.

Состояние команды: «орлы» выиграли в 3 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли разгромными.

В Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В трех турах португальцы набрали всего 6 зачетных пунктов.

В кадровом плане «Бенфика» выглядит весьма грозно. Да и основные исполнители в строю, плюс мотивированы дать бой баварцам.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в 3 своих последних поединках

Баварцы забили 10 мячей в 3 матчах Лиги чемпионов

«Орлы» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Бавария» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане надежности своих тылов.

Немцы в своих последних матчах преуспевали, да и португальцы нынче не столь стабильны.

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00