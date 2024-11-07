7 ноября на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» и «Порту». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: после трех матчей в таблице Лиги Европы «Лацио» идет в группе лидеров с 9 очками.

Последние матчи: в предыдущем матче турнира команда Марко Барони обыграла на выезде голлнадский «Твенте» со счетом 2:0. Римлянам помогло удаление на 11-й минуте в составе соперника, после этого они просто спокойно довели матч до победы.

Отличились за «Лацио» Педро и Исаксен.

В Серии А «Лацио» обыграл «Кальяри» (2:1) и «Комо» (5:1).

Не сыграют: травмирован защитник Патрик и дисквалифирован хавбек Нослин.

Состояние команды: в этом сезоне «орлы» очень неплохо выступают во всех турнирах. В чемпионате Италии «Лацио» идет в группе лидеров, а в Лиге Европы вообще пока имеет 100% результат. При этом команда показывает очень интересный атакующий футбол и много забивает. Тати Кастельянос полностью заменил в качестве лидера Иммобиле, а Педро переживает очередную молодость.

«Порту»

Турнирное положение: после туров в таблице Лиги Европы «Порту» располагается в середине с 4 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в третьем туре турнира «Порту» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0). Голы в этом матче забивали Тьягу Джало и Саму. Преимущество португальского клуба в этой игре было просто подавляющим, и команда заслуженно взяла три очка, одержав первую победу в ЛЕ.

В национальном чемпионате был разгромлен «Эшторил» (4:0), а в Кубке Португалии «Морейренсе» (2:0).

Не сыграют: травмированы Иван Маркано, Груич и Венделл.

Состояние команды: с этого сезона команду тренирует перспективный местный специалист Витор Бруно, который был ассистентом в штабе прежнего наставника Сержиу Консейсао. Традиционно «Порту» понес серьезные потери в межсезонье, но смог компенсировать покупкой молодых и перспективных футболистов на вырост, которые через пару лет перейдут в топ-клубы.

Статистика для ставок

В сезоне 21/22 они встречались в Лиге Европы на групповом турнире, и тогда «Порту» выиграл и сыграл вничью (2:1, 2:2)

«Лацио» в 11 матчах Серии А смог 24 раза поразить ворота соперников

В 10 матчах чемпионата Португалии «Порту» забил 27 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,60, а на «Порту» — 2,80 , ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры и почти не имеют серьезных потерь в составе. При этом «Лацио» и «Порту» находятся в отличной форме в последнее время, поэтому есть смысл надеяться на результативный футбол в этой игре.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,85.

Прогноз: также еще более рисковый и результативный вариант.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.