Лацио
Порту
«Лацио»
Турнирное положение: после трех матчей в таблице Лиги Европы «Лацио» идет в группе лидеров с 9 очками.
Последние матчи: в предыдущем матче турнира команда Марко Барони обыграла на выезде голлнадский «Твенте» со счетом 2:0. Римлянам помогло удаление на 11-й минуте в составе соперника, после этого они просто спокойно довели матч до победы.
Отличились за «Лацио» Педро и Исаксен.
Лацио — Порту: коэффициенты букмекеров
В Серии А «Лацио» обыграл «Кальяри» (2:1) и «Комо» (5:1).
Не сыграют: травмирован защитник Патрик и дисквалифирован хавбек Нослин.
Состояние команды: в этом сезоне «орлы» очень неплохо выступают во всех турнирах. В чемпионате Италии «Лацио» идет в группе лидеров, а в Лиге Европы вообще пока имеет 100% результат. При этом команда показывает очень интересный атакующий футбол и много забивает. Тати Кастельянос полностью заменил в качестве лидера Иммобиле, а Педро переживает очередную молодость.
«Порту»
Турнирное положение: после туров в таблице Лиги Европы «Порту» располагается в середине с 4 очками.
Последние матчи: в третьем туре турнира «Порту» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0). Голы в этом матче забивали Тьягу Джало и Саму. Преимущество португальского клуба в этой игре было просто подавляющим, и команда заслуженно взяла три очка, одержав первую победу в ЛЕ.
В национальном чемпионате был разгромлен «Эшторил» (4:0), а в Кубке Португалии «Морейренсе» (2:0).
Не сыграют: травмированы Иван Маркано, Груич и Венделл.
Состояние команды: с этого сезона команду тренирует перспективный местный специалист Витор Бруно, который был ассистентом в штабе прежнего наставника Сержиу Консейсао. Традиционно «Порту» понес серьезные потери в межсезонье, но смог компенсировать покупкой молодых и перспективных футболистов на вырост, которые через пару лет перейдут в топ-клубы.
Статистика для ставок
- В сезоне 21/22 они встречались в Лиге Европы на групповом турнире, и тогда «Порту» выиграл и сыграл вничью (2:1, 2:2)
- «Лацио» в 11 матчах Серии А смог 24 раза поразить ворота соперников
- В 10 матчах чемпионата Португалии «Порту» забил 27 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,60, а на «Порту» — 2,80 , ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.
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Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры и почти не имеют серьезных потерь в составе. При этом «Лацио» и «Порту» находятся в отличной форме в последнее время, поэтому есть смысл надеяться на результативный футбол в этой игре.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,85.
Прогноз: также еще более рисковый и результативный вариант.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.