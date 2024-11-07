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    На «Стадио Олимпико» будет результативный футбол

    «Лацио» — «Порту». Ставка (к. 1.85) и прогноз на Лигу Европы 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Порту»
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    Тати Кастельянос
    7 ноября на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» и «Порту». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 23:00 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Лацио»

    Турнирное положение: после трех матчей в таблице Лиги Европы «Лацио» идет в группе лидеров с 9 очками.

    Последние матчи: в предыдущем матче турнира команда Марко Барони обыграла на выезде голлнадский «Твенте» со счетом 2:0. Римлянам помогло удаление на 11-й минуте в составе соперника, после этого они просто спокойно довели матч до победы.
    Отличились за «Лацио» Педро и Исаксен.

    Лацио — Порту: коэффициенты букмекеров

    В Серии А «Лацио» обыграл «Кальяри» (2:1) и «Комо» (5:1).

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    • Не сыграют: травмирован защитник Патрик и дисквалифирован хавбек Нослин.

    Состояние команды: в этом сезоне «орлы» очень неплохо выступают во всех турнирах. В чемпионате Италии «Лацио» идет в группе лидеров, а в Лиге Европы вообще пока имеет 100% результат. При этом команда показывает очень интересный атакующий футбол и много забивает. Тати Кастельянос полностью заменил в качестве лидера Иммобиле, а Педро переживает очередную молодость.

    «Порту»

    Турнирное положение: после туров в таблице Лиги Европы «Порту» располагается в середине с 4 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в третьем туре турнира «Порту» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0). Голы в этом матче забивали Тьягу Джало и Саму. Преимущество португальского клуба в этой игре было просто подавляющим, и команда заслуженно взяла три очка, одержав первую победу в ЛЕ.

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    В национальном чемпионате был разгромлен «Эшторил» (4:0), а в Кубке Португалии «Морейренсе» (2:0).

    Не сыграют: травмированы Иван Маркано, Груич и Венделл.

    Состояние команды: с этого сезона команду тренирует перспективный местный специалист Витор Бруно, который был ассистентом в штабе прежнего наставника Сержиу Консейсао. Традиционно «Порту» понес серьезные потери в межсезонье, но смог компенсировать покупкой молодых и перспективных футболистов на вырост, которые через пару лет перейдут в топ-клубы.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 21/22 они встречались в Лиге Европы на групповом турнире, и тогда «Порту» выиграл и сыграл вничью (2:1, 2:2)

    • «Лацио» в 11 матчах Серии А смог 24 раза поразить ворота соперников

    • В 10 матчах чемпионата Португалии «Порту» забил 27 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,60, а на «Порту» — 2,80 , ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

    Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры и почти не имеют серьезных потерь в составе. При этом «Лацио» и «Порту» находятся в отличной форме в последнее время, поэтому есть смысл надеяться на результативный футбол в этой игре.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,85.

    Прогноз: также еще более рисковый и результативный вариант.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.

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    «Лацио» — «Порту»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. На «Стадио Олимпико» будет результативный футбол
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