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    «Шахтер» минимально победил «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» — «Янг Бойз»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Гельзенкирхене победил «Янг Бойз» со счетом 2:1.

    Георгий Судаков
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    Георгий Судаков

    На гол Кастриота Имери украинская команда ответила точными ударами Александра Зубкова и Георгия Судакова. Все мячи были забиты в первой половине встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Шахтёр Д — Янг Бойз 2:1
    Голы: 0:1 Кастриот Имери (27'), 1:1 Александр Зубков (31'), 2:1 Георгий Судаков (41') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Артем Бондаренко (Бартол Франьич, 90'), Дмитрий Игоревич Крыськив (Тарас Степаненко, 90'), Александр Зубков, Георгий Судаков, Кевин (Marlon Gomes, 79'), Эгиналдо (Даниил Сикан, 68') Янг Бойз: Марвин Келлер, Левен Блюм, Лорис Бенито (Лукаш Лакомий, 33'), Закари Атекаме, Эбрима Колли (Алан Виржиниус, 61'), Кастриот Имери (Жоэль Монтейру, 46'), Дариан Малес (Мешак Элиа, 62'), Филип Угринич, Сандро Лаупер (R.Smith, 62'), Сильвер Ганвула, Шейх Няьссе Предупреждения: Левен Блюм (40'), Закари Атекаме (45 + 3'), Шейх Няьссе (70'), Ефим Конопля (81')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этой игры в активе «Шахтера» стало четыре очка, команда поднялась на 26-е место в турнирной таблице. У «Янг Бойз» так и нет очков и 35-я строчка.

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