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    «Барселона» учинит разгром сербам

    Црвена Звезда — Барселона: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 06/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Барселона»
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    Рафинья
    6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы в Лиге чемпионов стартовали хуже не придумаешь. Нынче команда пребывает на скромном 33 месте турнирной таблицы.

    При этом «Црвена Звезда» в трех стартовых турах не набрала ни одного очка. Сербы забили 2 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Црвена Звезда — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке белградцы уверенно победили. Команда легко расправилась с «Войводиной» (3:0).

    При этом «Црвена Звезда» чуть ранее разгромила скромный «Текстилац» (7:0). Да и поединок со «Спартаком» Субботица завершился викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 21 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Белградцы в своем чемпионате не знают себе равных. Отрыв от 2 строчки ныне измеряется 11 очками.

    Сербы на голову сильнее всех в Сербии, однако в Лиге чемпионов явно не блещут. Притом «Црвена Звезда» выиграла в трех своих последних матчах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой каталонцам. Вот только соперник выглядит куда мощнее сербов.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Вот только в Лиге чемпионов команда находится на 10 месте.

    Причем «Барселона» в Лиге чемпионов набрала 6 очков. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Барселона» дома уверенно переиграла «Эспаньол» (3:1).

    При этом до того команда учинила разгром «Реалу» в Эль-Классико (4:0). Плюс поединок с «Баварией» в Лиге чемпионов принес уверенный успех (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» победила. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Эрик Гарсия, Марк-Андре Тер Штеген, Ферран Торрес — травмированы.

    Состояние команды: «Барселона» пропустила 3 мяча в 3 матчах Лиги чемпионов. Да и ресурсов на несколько фронтов каталонцам пока хватает.

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    Ныне команда Ханса-Дитера Флика выглядит весьма выгодно. Каталонцы победили в шести своих последних поединках.

    Отличный сезон проводит бразилец Рафинья, настрелявший 4 мяча в Лиге чемпионов и 7 — в чемпионате Испании. Да и вообще, «Барселона» явно намерена как можно скорее пробиться в топ-8.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оборона сербов в Лиге чемпионов частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла в 6 своих последних поединках

    • Каталонцы в Лиге чемпионов в среднем забивают 3 гола за матч

    • Белградцы в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают более 3 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Барселона» явно сильнее сербов, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    Белградцы не столь стабильны, да и в Лиге чемпионов команда пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Црвену Звезда» уступит каталонцам с точным счетом 0:3.

    Ставка: Точный счет 0:3 за 8.00

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    «Црвена Звезда» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» учинит разгром сербам
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